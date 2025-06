L’abominevole Trump è la pagliuzza nell’occhio che non ci fa vedere la trave | Netanyahu

In un mondo saturo di scandali e ingiustizie, spesso ci concentriamo sulle pagliuzze degli altri ignorando le travi che ci bloccano la vista. Donald Trump rappresenta questa piccola grande macchia, simbolo di corruzione e potere sfrenato. Ricordiamoci che, come ci insegna la parabola, spesso siamo noi stessi a dover guardare dentro per non perdere di vista il quadro più ampio. La vera sfida è cambiare prima di giudicare.

di Riccardo Bellardini “Non giudicare”. Così diceva un grande profeta su una montagna. Una parabola sempreverde ci viene in soccorso anche oggi, che il mondo va a fuoco. Donald Trump è la pagliuzza che vediamo negli occhi di colui che giudichiamo sprezzantemente. Una pagliuzza che simboleggia la corruzione del mondo. L’abominio della ricchezza esasperata, dell’ impunitĂ e della soggezione della legge al proprio spropositato potere economico-mediatico, eppure questa non ci permette di accorgerci della trave conficcata nel nostro, di occhio: Benjamin Netanyahu. Sembra proprio un discorso fatuo, eppure oggi le parole estremiste son diventate norma, le frasi richiamanti episodi biblici, nella Knesset israeliana, sono diventati un mantra che giustifica un genocidio, quello dei palestinesi di Gaza, e quello piĂą silenzioso della Cisgiordania occupata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’abominevole Trump è la pagliuzza nell’occhio che non ci fa vedere la trave: Netanyahu

In questa notizia si parla di: pagliuzza - trump - abominevole - occhio

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione.

L’abominevole Trump è la pagliuzza nell’occhio che non ci fa vedere la trave: Netanyahu.

Gesù disse: “Perché guardi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello” (Vangeli di Q, Luca, Matteo e Tommaso) - Gesù disse: “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Si legge su blitzquotidiano.it

USA e Messico, la pagliuzza nell'occhio - Scanner dell'iride in prova al confine del Texas: scenari da distopia orwelliana che fanno alzare la voce alle associazione per i diritti civili Scanner dell'iride in prova al confine del Texas: ... Lo riporta punto-informatico.it