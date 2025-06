L’abisso dietro un’immagine | Sono un infermiere oggi ho pianto nel corridoio

Un’immagine può nascondere un mondo di emozioni o ingannare con una storia completamente inventata. La vicenda di Marco, l’infermiere che ha pianto nel corridoio, ha catturato il cuore di oltre 130.000 persone, ma si è rivelata una falsa realtà. Questo episodio ci invita a riflettere sulla potenza delle storie condivise e sull’importanza di verificare prima di credere. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa bugia che ha fatto commuovere tanti.

Un post pubblicato sulla pagina Facebook "Buongiorno con il cuore" ha superato i 130.000 like. Il post racconta la storia di Marco, infermiere esausto da una giornata passata in ospedale. Una storia strappalcrime, peccato fosse totalmente falsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: infermiere - abisso - dietro - immagine

The rookie stagione 8 iniziato ufficialmente, svelata la produzione con un’immagine dietro le quinte - L’attesa è finalmente terminata: la stagione 8 di “The Rookie” è ufficialmente in produzione! Con un’immagine esclusiva dietro le quinte, il cast e la produzione hanno confermato l’avvio delle riprese, aprendo nuove emozionanti prospettive per i fan.

Guerra. Siamo sull’orlo dell’abisso. Vai su Facebook

L’abisso dietro un’immagine: “Sono un infermiere, oggi ho pianto nel corridoio”; Ottavia Piana è fuori dalla grotta. I soccorritori: Ci dava lei la carica - Lo speleologo: Con Piana stavamo mappando nuove diramazioni grotta; Ottavia Piana intrappolata nell’Abisso Bueno Fonteno, soccorsi al lavoro tutta la notte - Foto e video.

L’abisso dietro un’immagine: “Sono un infermiere, oggi ho pianto nel corridoio” - Il post racconta la storia di Marco, infermiere esausto da una giornata passata in ospedale. Come scrive fanpage.it

Infermiere a immagine e somiglianza del medico? - E’ sorprendente e poco rassicurante quanto ancora oggi si debba prendere atto che l’Infermiere sia stato creato a immagine e somiglianza del medico, pensato e concepito dal medico ... Riporta quotidianosanita.it