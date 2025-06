L’abbiamo trovata così Era scomparsa da 4 giorni la terribile scoperta | cosa le è successo giovanissima

Una tragedia che ha sconvolto tutti: una giovane turista, scomparsa durante un'escursione su un vulcano attivo, è stata trovata in fondo a un burrone, inaccessibile via terra. Dopo giorni di angoscianti ricerche e immagini droni che mostravano il suo stato di sopravvivenza, la speranza si è spezzata. Una perdita dolorosa che ci ricorda quanto sia fragile la vita in ambienti selvaggi. La vicenda si conclude, lasciando un vuoto incolmabile.

Una giovane turista si è separata dal suo gruppo durante un'escursione su un vulcano attivo. Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato individuato in fondo a un burrone, inaccessibile via terra. Le immagini, catturate da un drone, avevano mostrato la ragazza ancora viva, rannicchiata su una parete rocciosa, ma ogni tentativo di salvataggio è fallito. Per quattro giorni, amici e familiari hanno sperato in un miracolo. Ma la conferma è arrivata nelle scorse ore, con un messaggio condiviso sui social dalla famiglia: «Con grande tristezza, informiamo che Juliana non è sopravvissuta. Siamo profondamente grati per tutte le preghiere, i messaggi di affetto e il sostegno ricevuto».

