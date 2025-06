La Zecca di Stato celebra lo scudetto del Napoli | coniata la medaglia ufficiale del quarto trionfo

La Zecca di Stato celebra il quarto scudetto del Napoli con una medaglia ufficiale, simbolo di gioia e orgoglio partenopeo. Coniata in argento 925‰, questa creazione prestigiosa si unisce alla storia della città, che festeggia anche il 2.500° anniversario della sua fondazione. Un omaggio che unisce sport e cultura, rafforzando il legame tra Napoli e i suoi trionfi. La medaglia è destinata a diventare un simbolo indimenticabile di questa straordinaria vittoria.

NAPOLI, 24 GIUGNO – È ufficiale: anche per il quarto scudetto della SSC Napoli arriva la medaglia celebrativa firmata dalla Zecca di Stato. Dopo il grande successo della coniazione dedicata al trionfo del 2023, la nuova medaglia è stata realizzata per commemorare la vittoria del campionato 2024-2025, un evento che coincide simbolicamente con il 2.500° anniversario della fondazione di Napoli. La medaglia è stata coniata in argento 925‰, in versione Fior di Conio, e porta la firma dell'artista-incisore Silvia Ciucci. Sul dritto, al centro, il logo ufficiale del club partenopeo spicca con elementi colorati e la scritta circolare "SSC Napoli Campione d'Italia 2024 – 2025".

