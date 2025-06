La Zecca di Stato celebra il quarto scudetto del Napoli | arriva la moneta ufficiale

La Zecca di Stato rende omaggio al quarto storico scudetto del Napoli con due medaglie commemorative, simboli di passione e vittoria. Un tributo che unisce il prestigio del metallo prezioso all’emozione di un traguardo memorabile, celebrando non solo il successo sportivo ma anche l’amore incondizionato dei tifosi azzurri. Questi oggetti rappresentano un ponte tra passato e presente, un modo duraturo per custodire l’orgoglio napoletano. La medaglia in argento, realizzata in tiratura aperta, sarà un simbolo eterno di questa impresa.

Con due medaglie commemorative, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra il quarto scudetto azzurro con eleganza e simbolismo. Il quarto scudetto del Napoli non sarĂ solo ricordato nei cuori dei tifosi, ma anche impresso nel metallo prezioso. La Zecca dello Stato, infatti, ha deciso di celebrare il tricolore conquistato i questa stagione. L’omaggio a Napoli con una medaglia in argento con tiratura aperta realizzata dall’artista-Incisore Silcia Ciucci. Moneta sul Napoli: tutte le informazioni su come acquistarla. Sul dritto spicca il logo ufficiale della SSC Napoli, arricchito da elementi colorati e incorniciato dalla scritta: “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2024 – 2025”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La Zecca di Stato celebra il quarto scudetto del Napoli: arriva la moneta ufficiale

Scudetto Napoli, la medaglia celebrativa della Zecca dello Stato - Il trionfo del Napoli si rinnova con un omaggio tangibile: la medaglia celebrativa della Zecca dello Stato.

