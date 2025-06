La voce e l’energia di Dolcenera infiammano piazza duomo a Rosarno

La voce potente e l'energia travolgente di Dolcenera hanno acceso la piazza di Rosarno, trasformandola in un vero e proprio palcoscenico di passione musicale. La star e la sua band hanno regalato una serata indimenticabile, confermando il loro talento e il legame con il pubblico. In una cornice di festa e tradizione, l’evento ha dimostrato ancora una volta come la musica possa unire e infiammare i cuori. Un appuntamento che resterà nel cuore di tutti gli spettatori.

Non ha deluso le aspettative, concerto pieno di musica ed energia quello di Dolcenera e la sua band, che ieri sera ha infiammato Piazza Duomo di Rosarno, in festa per la ricorrenza di San Giovanni Battista. L'evento, voluto da A.Fe.Ro. (Associazione Feste Rosarnese), fa parte delle esclusive.

