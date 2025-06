La Turchia si compra 4 atleti in vista di Los Angeles 2028 | promessi mezzo milione e premi in denaro

La Turchia si prepara a sorprendere alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, puntando su quattro talentuosi atleti giamaicani pronti a cambiare bandiera in cambio di ingenti premi e un lauto compenso. Una strategia audace che solleva questioni etiche e sportive, ma che evidenzia anche le sfide dell’atletica nel panorama internazionale. Un episodio che mette in discussione i confini della lealtà sportiva e il valore del talento, alimentando un dibattito acceso.

In queste ore si è diffusa la notizia della possibile naturalizzazione di ben quattro atleti giamaicani in vista delle prossime Olimpiadi di Los Angeles, sotto la bandiera turca. Dietro al cambio di nazionalitĂ , un importante compenso economico e altri ricchi premi in denaro, sfruttando le difficoltĂ dell'atletica in Giamaica: "Giusto così, se non sei uno sprinter devi vendere pizze per poterti mantenere". 🔗 Leggi su Fanpage.it