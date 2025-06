La tregua vacilla poi Trump va in pressing su Iran e Israele Ma Teheran avvisa | programma atomico continua | La diretta

In un clima di tensione crescente, la tregua vacilla mentre Trump fa pressing su Iran e Israele, con Teheran che avvisa: il programma atomico prosegue senza sosta. Dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi statunitensi in Qatar, la situazione esplode con missili iraniani su Beersheba. Trump annuncia lo stop al conflitto, ma la crisi si intensifica: il futuro della regione è appeso a un filo. La diplomazia rischia di sfidare la guerra.

