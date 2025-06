La tregua tra Iran e Israele non è pace È solo il primo round di un confronto globale

La tregua tra Iran e Israele rappresenta un primo passo in un lungo cammino, non un'impresa di pace definitiva. Dopo dodici giorni di conflitto, con vittime civili e un'ingerenza globale, il cessate il fuoco è stato definito "totale" da Donald Trump, ma la vera sfida è ancora davanti. È solo l’inizio di un più ampio e complicato confronto che potrebbe ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente e del mondo intero.

