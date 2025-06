La Top 5 del Gruppo B | dalla sorpresa Botafogo alla vittoria inutile di Griezmann La fatica del Psg la schiena di Kvara la differenza reti

La top 5 del Gruppo B del Mondiale per Club ci regala emozioni forti e sorprese imprevedibili. Dalla sorprendente scalata del Botafogo alla vittoria di Griezmann che, pur risultando inutile, ha acceso gli animi, passando per le fatiche del PSG e la schiena dritta di Kvara. Un girone di ferro dove ogni dettaglio ha fatto la differenza, rendendo questa fase uno spettacolo avvincente e ricco di suspense. E ora, scopriamo insieme le emozioni piĂą intense di questa sfida senza esclusione di colpi.

Le grandi novitĂ intorno al Mondiale per Club (Gruppo B): soprattutto dopo quelle che sono state le difficoltĂ del PSG Il Gruppo B del Mondiale per Club si è rivelato il piĂą equilibrato e crudele del torneo, un girone di ferro dove ogni gol ha pesato come un macigno. Dall’esordio shock alla vittoria inutile, fino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La Top 5 del Gruppo B: dalla sorpresa Botafogo alla vittoria inutile di Griezmann. La fatica del Psg, la schiena di Kvara, la differenza reti

In questa notizia si parla di: gruppo - sorpresa - botafogo - vittoria

Finale Coppa Italia Femminile, Spugna: “Vorremmo chiudere con una vittoria, il gruppo sta bene” - Giornata di vigilia per la Roma Femminile, pronta a sfidare la Juventus nella finale di Coppa Italia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

LA PRIMA GRANDE SORPRESA DEL MONDIALE PER CLUB! La classifica avulsa condanna l'Atletico Madrid del Cholo Simeone nonostante la vittoria sul Botafogo: i brasiliani volano agli ottavi di finale da secondi del gruppo B dietro al PSG #Mondialep Vai su X

LA PRIMA GRANDE SORPRESA DEL MONDIALE PER CLUB! La classifica avulsa condanna l'Atletico Madrid del Cholo Simeone nonostante la vittoria sul Botafogo: i brasiliani volano agli ottavi di finale da secondi del gruppo B dietro al PSG #Mondialep Vai su Facebook

Mondiale per Club, sorprese e conferme: Juve avanti, Atlético Madrid a casa. Il punto; Sorpresa a Pasadena: Igor Jesus castiga il PSG, il Botafogo è già agli ottavi; Inter presa in giro dai tifosi del Botafogo: il coro diventa subito un tormentone al Mondiale per Club.

Mondiale per Club, il Psg ko a sorpresa: Botafogo già avanti - Nel secondo turno del Gruppo B del Mondiale per Club, giocato al Rose Bowl (Pasadena), il Botafogo ha centrato una vittoria inattesa battendo 1- Scrive msn.com

Botafogo, vittoria e sfottò all'Inter: il coro dei tifosi diventa virale sui social - Una delle sorprese più inattese del Mondiale per Club arriva dal Gruppo B, dove il Botafogo ha scritto una pagina memorabile della propria storia calcistica battendo il Psg, fresco campione d’Europa e ... Come scrive tuttosport.com