La svolta asiatica Usa spiana la strada all’intelligence Uk? Cosa succede nella Nato

L’ammiraglio francese Pierre Vandier, comandante supremo alleato per la trasformazione della Nato, ha auspicato che il Regno Unito assuma un ruolo guida nelle operazioni di intelligence dell’Alleanza Atlantica, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno spostando la loro attenzione strategica verso l’Asia per contrastare la Cina. Le dichiarazioni Vandier al bisettimanale The House, rivista di riferimento del parlamento britannico, arrivano nella settimana del summit alleato a L’Aja, Paesi Bassi. L’ammiraglio ha sottolineato l’importanza delle capacità britanniche, come quelle del GCHQ (l’agenzia di signals intelligence ), ritenendole fondamentali per i sistemi C4ISR (comando, controllo, comunicazione, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione) della Nato, pensati per prevedere e rilevare attacchi via terra, mare, aria e spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net