La suocera ubriaca picchia lo sposo prima del matrimonio lui se la prende pure con i carabinieri di Alghero | arrestato e nozze saltate

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, ma si è rivelato un disastro. È successo nelle campagne di Alghero, dove una coppia di sposi aveva affittato una villa per festeggiare l’imminente matrimonio. Sabato 23 giugno la rissa. A un giorno dalle nozze, lo sposo è stato picchiato dalla suocera, visibilmente ubriaca, al culmine di un battibecco. L’uomo è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inutile dire che le nozze sono saltate. Un’intera settimana di festa conclusa in catastrofe. Il futuro sposo, un 36enne di Sassari che lavora nel commercio caseario e la sua compagna, originaria della Repubblica Ceca, avevano affittato un casale nella campagna di Alghero per una settimana intera. 🔗 Leggi su Open.online