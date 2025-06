La spiaggia comunale apre Ghiselli | Ma Murzi non ha fatto denuncia

Forte dei Marmi si prepara a vivere una stagione estiva all'insegna del sorriso, con la spiaggia comunale di levante finalmente aperta al pubblico. Tuttavia, tra i lavori in corso e le polemiche politiche, il consigliere Ghiselli solleva dubbi sulla trasparenza dell'amministrazione. È tempo di fare chiarezza e garantire che questa splendida località torni a splendere come merita. La domanda è: fino a quando si continuerà a tergiversare?

Forte dei Marmi, 24 giugno 2025 – “Il sindaco non ha affatto presentato denuncia contro ignoti a seguito dei danneggiamenti dei locali della spiaggia di levante ”. Il consigliere Enrico Ghiselli torna alla carica sul ritardo nella consegna al nuovo gestore della spiaggia comunale, mentre procedono speditamente i lavori per sistemare le strutture e permettere l’avvio della stagione. “Forse il sindaco – domanda Ghiselli – non è più interessato a far emergere le responsabilità della situazione come invece annunciato in consiglio? I cittadini hanno il diritto di sapere attraverso una indagine che potrebbe fare la autorità giudiziaria, e non gli uffici comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La spiaggia comunale apre, Ghiselli: “Ma Murzi non ha fatto denuncia”

