La spallata di Gentiloni agli equilibrismi di Conte | Sbagliate le aperture a Putin attento ai compagni di strada

Nel turbinio delle dinamiche geopolitiche, le parole di Gentiloni segnano una svolta chiara nei mutamenti di alleanze e strategie europee. Mentre Conte si prepara a manifestare all’Aja contro la NATO, l’Italia si trova di fronte a scelte delicate: mantenere il sostegno incondizionato all’Ucraina o dialogare con figure ambigue. In questo scenario complesso, è fondamentale distinguere tra alleati e compagni di strada, perché...

«Dare segnali oggi di apertura nei confronti di Putin, quando l’Europa dovrebbe serrare nel supporto all’Ucraina, è sbagliato. C’è anche una manifestazione del M5S con altri movimenti ma attenzione, perchĂ© alcuni di quei movimenti sono filo Putin ». L’avvertimento a Giuseppe Conte arriva da Paolo Gentiloni, mentre il leader M5S si appresta a manifestare all’Aja contro la Nato, proprio mentre si riunisce l’Alleanza. Certo, lui, Conte, dice di non essere contro la Nato, ma contro il riarmo. E poi assicura che non ha affatto aperto a Putin. Ma, insomma, come ha segnalato Gentiloni, in politica spesso i contesti dicono piĂą delle parole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La spallata di Gentiloni agli equilibrismi di Conte: «Sbagliate le aperture a Putin, attento ai compagni di strada»Â

In questa notizia si parla di: putin - conte - spallata - gentiloni

Conte “Lavorare per la pace in Ucraina, Putin ha più potere negoziale” - Nella complessa situazione ucraina, la comunità internazionale deve affrontare il crescente potere negoziale di Putin, contrastando l’aggressione ingiustificata.

La spallata di Gentiloni agli equilibrismi di Conte: «Sbagliate le aperture a Putin, attento ai compagni di strada.

Europee, Gentiloni si defila. Conte: "Non sono in lista. Leader non ingannino" - Il leader M5s incalza Schlein: "Gli altri leader non ingannino gli elettori" "No, non mi candiderò al Parlamento europeo". Segnala affaritaliani.it

Ucraina: Conte, Putin?Rischio escalation militare,ma era scritto - Questa strategia costa", prosegue Conte per il quale "le parole di Putin significano debolezza, ma la debolezza può coincidere con la disperazione". Da ansa.it