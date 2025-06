La Spagna paga un prezzo altissimo per la corruzione | ora la sfida più ardua attende Pedro Sánchez

La Spagna si trova a un crocevia cruciale, dove la corruzione ha lasciato profonde ferite nel tessuto della società e della politica. Nonostante gli sforzi di Pedro Sánchez di rassicurare e mantenere la stabilità, le sfide sono sempre più ardue. La sua leadership sarà messa a dura prova nel tentativo di ricostruire fiducia e credibilità, evitando una crisi che potrebbe cambiare per sempre il volto del Paese.

La Spagna paga un prezzo altissimo per la corruzione. Instabilità e perdita di credibilità avanzano, nonostante il premier socialista Pedro Sánchez, con non poche contorsioni, provi a rassicurare per evitare una crisi politica che sarebbe un salto nel buio. Sánchez, con voce fioca, ha chiesto scusa agli spagnoli e ai votanti del Psoe per aver scelto stretti collaboratori (l’ex ministro José Luis Ábalos, plenipotenziario di Valencia, e Santos Cerdán, al vertice dell’organizzazione del partito) protagonisti – secondo le indagini della Procura Anticorruzione – di un’articolata rete corruttiva in appalti pubblici, manifestando peraltro nelle conversazioni intercettate uno spiccato ‘machismo’ che imbarazza un partito dichiaratamente femminista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Spagna paga un prezzo altissimo per la corruzione: ora la sfida più ardua attende Pedro Sánchez

