La Spagna e la battaglia alla Nato i giornali di destra contro Sànchez | Lo fa per consenso interno Ma nessuno lo accusa di intelligenza col nemico

Il sistema editoriale spagnolo si infiamma tra fazioni e opinioni contrastanti, mentre Pedro Sanchez continua a navigare tra le pressioni internazionali e le aspettative interne. La disputa sulla spesa militare e la presunta deroga concessa alla Spagna al centro del dibattito politico e mediatico, alimentando tensioni e analisi sulle strategie di consenso del premier. Una situazione che mette in luce come la politica estera possa influenzare anche il fragile equilibrio interno del paese.

Continua il tira e molla tra il premier spagnolo Pedro Sanchez e il segretario generale della Nato Mark Rutte in occasione del vertice Nato in corso a L’Aja, sulla percentuale di Pil da destinare alle spese militari e la presunta deroga concessa alla Spagna. La vicenda scatena anche la stampa e i quotidiani del Paese iberico, normalmente moderati nel pubblicare contenuti di opinione e schierarsi in maniera esplicita. Il sistema editoriale spagnolo si divide anche alla luce dell’orientamento dei giornali. Ma se molti tirano in ballo il fatto che la mossa di Sà nchez è dettata da necessità di politica interna (il governo vive un momento difficile per consenso e inchieste giudiziarie), nessuno accusa il premier di “intelligenza col nemico” come spesso accade nel dibattito italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Spagna e la battaglia alla Nato, i giornali di destra contro Sà nchez: “Lo fa per consenso interno”. Ma nessuno lo accusa di “intelligenza col nemico”

