La sorpresa americana Non è una Chimera Alice l’italiana più amata

La scena cinematografica si anima di nuove emozioni con la rivelazione dei 100 migliori film del XXI secolo secondo il New York Times. Dopo aver incoronato "L’amica geniale" come il capolavoro letterario più amato, ora tocca alle pellicole: una selezione curata da grandi esperti del settore, tra registi e attori di fama internazionale. È il momento di scoprire quali opere hanno conquistato il cuore di chi vive e respira il cinema, e perché questa lista promette di sorprenderti.

Come fatto nel luglio dell'anno scorso scegliendo i 100 libri più belli del 21° secolo – e a classificarsi primo fu L'amica geniale di Elena Ferrante – il New York Times ha "ridato la parola agli esperti" e, a partire da ieri, ha iniziato a svelare i 100 migliori film del 21° secolo scelti da celebri addetti ai lavori (registi, attori ma anche cinefili di rilievo). Oltre 500 persone, tra cui Pedro Almodóvar e Sofia Coppola, hanno inviato la loro personale lista di 10 titoli preferiti, fra tutti quelli usciti dal 1° gennaio 2000. Realizzata in collaborazione con il sito di data journalism del Nyt, The Upshot, questa classifica svelerà 20 titoli per volta fino a decretare un vincitore.

