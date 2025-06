La solidarietà in passerella Sfilata in Villa Reale per aiutare chi soffre

un palcoscenico di solidarietà e stile, dove la moda si trasforma in un potente messaggio di speranza. Questa sera, lasciatevi coinvolgere da una serata all'insegna della bellezza e della generosità, per sostenere chi affronta con coraggio la battaglia contro il cancro. La solidarietà sale in passerella per donare bellezza e aiutare chi soffre. Non mancate, perché insieme possiamo fare la differenza.

La solidarietà sale in passerella per donare bellezza e aiutare chi soffre. Torna questa sera la sfilata di moda a favore dei pazienti oncologici organizzata dall’associazione Don Giulio Farina onlus a sostegno dell’Oncologia del San Gerardo. Da oltre 30 anni l’associazione è al fianco dei pazienti oncologici dell’ospedale di Monza, e da 10 promuove un evento speciale. Appuntamento dalle 18.30, nel Salone d’onore della Villa Reale che diventerà il red carpet di una sfilata di moda, con successiva cena di beneficenza nel Bistrot Reale, a sostegno del progetto di un percorso diagnostico agevolato (fast track), volto a ridurre i tempi di attesa per l’accesso agli esami diagnostici e alle cure oncologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La solidarietà in passerella. Sfilata in Villa Reale per aiutare chi soffre

