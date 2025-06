La Siria e la strage nella chiesa | l’Isis torna a colpire perché il nuovo regime è debole

In un contesto di instabilità crescente in Siria, l’attentato nella chiesa di Mar Elias a Damasco solleva immediatamente numerosi interrogativi e sospetti. Mentre alcuni rifiutano di attribuire la strage all’ISIS, sostenendo che dietro l’attacco ci siano le fragilità del nuovo regime, la realtà complessa si dipana tra accuse, alleanze e oscuri interessi. La verità si cela forse tra le ombre di una guerra silenziosa e senza fine, dove la pace resta un obiettivo lontano.

Partiamo da chi non ci crede. Non sono pochi quelli che, in Siria, invitano a respingere l'attribuzione all'Isis dell'attentato nella chiesa greco-ortodossa di Mar Elias (Sant'Elia), a Damasco, dove sono morte almeno venti persone, uccise da un kamikaze di quello che fu il Califfato. L'Isis, dicono, è la maschera dietro cui si nasconde l'attuale regime, quello del presidente Al-Jolani Al-Sharaa e dei suoi ex qaedisti di Hayat Tahrir al-Sham: la usano per intimidire le minoranze non sunnite del Paese, per affermare il proprio controllo, per stroncare il dissenso reale e potenziale. Dopo le migliaia di alawiti uccisi tra marzo e aprile, quindi, ora toccherebbe ai cristiani.