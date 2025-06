La scultura Look Down di Jago alla Camera inaugurazione giovedì 26 giugno con l’artista

Il bambino di Jago nella scultura “Look Down” ha attraversato un viaggio ricco di emozioni e incontri, riflettendo le molte sfaccettature dell’umanità. Dopo aver girato il mondo, tra accoglienze e vandalismi, ora trova un nuovo rifugio nel cortile d’onore della Camera di Montecitorio. Un segno di speranza e rinascita che invita tutti a rivolgere lo sguardo verso un’immagine ricca di significato e futuro…

"Il bambino che ho rappresentato nella mia scultura 'Look down' in questi anni ha girato il mondo e ne ha viste di tutti i colori. L'opera è stata danneggiata, accarezzata, accolta, rifiutata, vandalizzata, amata. Oggi questo bambino viene accolto, continuando a stare sotto le stelle, nel cortile d'onore della Camera. Penso che questo sia un segno prezioso. Entrando a Montecitorio si potrà rivolgere lo sguardo alla sua immagine, ricordandoci che tutte le decisioni, tutte le prospettive devono ritornare a questo simbolo, a questa immagine, che siamo noi, che sono i nostri figli, che è il futuro".

