La scomparsa di Stefano Foresi Silvetti lascia un vuoto profondo nel cuore di Ancona. Uomo politico leale e lungimirante, il suo impegno instancabile ha plasmato la città e ispirato generazioni. Ricordo vivo di dedizione e passione, la sua presenza si è fatta sentire ovunque, sempre pronto a servire con onestà. La comunità annuncia il suo addio con affetto e gratitudine, consapevole che il suo esempio continuerà a guidarci nel tempo.

ANCONA – Anche il Comune di Ancona ricorda con affetto, stima e lacrime agli occhi Stefano Foresi: «Ancona in lutto per la perdita di Stefano Foresi, amministratore dorico al servizio del capoluogo per decenni, in particolare come presidente della seconda circoscrizione per quindici anni, quindi.

Motivi di salute: Stefano Foresi si dimette da consigliere comunale. Al suo posto Franzoni o Carboni - Stefano Foresi si dimette per motivi di salute, lasciando un vuoto nella politica anconetana. Da assessore a consigliere comunale, ha segnato un'epoca, ma il suo ritiro sottolinea un trend crescente: la salute al primo posto anche nella sfera pubblica.

La politica di Ancona in lutto: si è spento l'ex assessore Stefano Foresi. Camera ardente in Comune - Si è spento questa mattina all’età di 76 anni l'ex consigliere consigliere comunale (si era dimesso poche settimane fa proprio per motivi di salute) Stefano ... Come scrive msn.com

Morto Stefano Foresi, minuto di silenzio in Consiglio regionale - Un minuto di silenzio all'inizio della seduta del Consiglio regionale per ricordare Stefano Foresi, ex consigliere e assessore comunale di Ancona, morto stamattina a 76 anni a causa di una gravissima ... Riporta ansa.it