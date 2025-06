la schlein pacifista lavora per il 5 1 alle prossime regionali

La scena politica italiana si anima con Elly Schlein, la leader pacifista che punta al 5+1 alle prossime regionali. La sua telefonata a Meloni ha rafforzato il suo ruolo come vera voce dell’opposizione, conquistando anche i riformisti e segnando un passo deciso verso una leadership responsabile. La sua strategia, equilibrata tra fermezza e dialogo, promette di influenzare significativamente il panorama politico italiano. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa?

Al Nazareno c’è grande soddisfazione: con la telefonata alla premier Giorgia Meloni, Elly Schlein ha dimostrato di essere l’unica vera leader dell’opposizione. Anche i riformisti sono contenti dell’“atteggiamento responsabile” della segretaria del Partito democratico che ha fatto sapere alla presidente del Consiglio “che il Pd è pronto a fare la sua parte, a patto che il governo non dia le basi agli Stati Uniti”. E gongola pure Stefano Bonaccini, perchĂ© per una volta è in linea con la sua corrente. Inutile, forse, aggiungere che sia tra i fedelissimi della leader dem che tra i riformisti c’è grande soddisfazione anche perchĂ© in questa partita Giuseppe Conte è rimasto spiazzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it