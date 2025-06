La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all'Ippodromo la Maura di Milano | l’ordine delle canzoni

Preparati a rivivere l’energia dei Linkin Park dal vivo agli I-Days 2025 all’Ippodromo La Maura di Milano! Questa sera, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza musicale indimenticabile con le loro hit più amate, tra cui In the End, Numb e Faint. La scaletta promette emozioni forti e ricordi indelebili. Vuoi sapere l’ordine esatto delle canzoni? Continua a leggere per scoprire ogni dettaglio di questa serata imperdibile.

Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I-Days 2025: in scaletta sono previste canzoni come In the end, Numb, Faint, What I've Done e Somewhere I Belong. 🔗 Leggi su Fanpage.it