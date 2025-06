La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano | l’ordine delle canzoni

Preparati a vivere un’indimenticabile serata musicale: questa sera, 24 giugno, i leggendari Linkin Park scenderanno sul palco dell’Ippodromo La Maura di Milano per gli I-Days 2025. La scaletta promette emozioni con hit come "In the End", "Numb", "Faint", "What I've Done" e "Somewhere I Belong". Ecco l’ordine delle canzoni che fans e appassionati attendono con trepidazione, pronti a rivivere i momenti più iconici della band.

Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I-Days 2025: in scaletta sono previste canzoni come In the end, Numb, Faint, What I've Done e Somewhere I Belong. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - linkin - park - days

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano: l’ordine delle canzoni - Preparati a rivivere l’energia dei Linkin Park dal vivo agli I-Days 2025 all’Ippodromo La Maura di Milano! Questa sera, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza musicale indimenticabile con le loro hit più amate, tra cui In the End, Numb e Faint.

È LA SETTIMANA DEI Papercut - Linkin Park Tribute Band Vai su Facebook

I-Days Milano 2025, è il giorno dei Linkin Park: tutte le info; Scaletta concerto Linkin Park a Milano, Ippodromo Snai La Maura 24 giugno 2025; Linkin Park in concerto stasera a Milano, la possibile scaletta.

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano: l’ordine delle canzoni - Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I- Segnala fanpage.it

I Linkin Park tornano live in Italia il 24 giugno: la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto a Milano - Days di Milano il 24 giugno: la scaletta concerto e l'ordine delle canzoni ... Secondo deejay.it