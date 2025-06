La scaletta del concerto 2025 di Marracash allo Stadio San Siro di Milano | l’ordine delle canzoni

Preparati a vivere un’esplosiva notte di musica e spettacolo: il concerto di Marracash a San Siro nel 2025 promette un’esperienza indimenticabile tra performance dal vivo, coreografie spettacolari e la collaborazione speciale di Madame. Con un setlist studiato per emozionare e sorprendere, l’evento è già sold out. Scopri la scaletta completa e lasciati coinvolgere da questa straordinaria avventura musicale. Continua a leggere.

Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno Marracash porta allo stadio Meazza di Milano la trilogia composta dagli album Persona; Noi, Loro, Gli Altri; È finita la pace. Lo show (sold out) a San Siro con ballerini, robot, musica dal vivo e la voce di Madame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marracash - stadio - siro - milano

Elodie in concerto a Milano: la scaletta, gli orari e come accedere allo Stadio San Siro - Mancano poche ore all'attesissimo “Elodie The Stadium Show”, un concerto imperdibile che infiammare Milano questa sera e Napoli il 12 giugno.

Translate post#evento Mercoledì 25/06/2025, dalle 20:30 a fine esigenza, piazza Axum c/o Stadio di S. Siro, concerto del cantante “Marracash”, possibili disagi alla circolazione per afflusso deflusso spettatori. #ComuneMilano #polizialocaleMilano #TrafficAler Vai su X

Concerto MARRACASH ? 25 & 26 Giugno 2025 ? Stadio San Siro Milano B&B per concerti a San Siro/Ippodromo (Milano) ?Prenota ora! #Concerti2025 #ConcertoSanSiro #Marracash #SanSiro2025 Vai su Facebook

La scaletta del concerto 2025 di Marracash allo Stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni; Marracash a San Siro: orari, biglietti, scaletta del concerto, strade chiuse, come arrivare; MARRACASH | INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ PER I CONCERTI PRESSO LO STADIO SAN SIRO.

La scaletta del concerto 2025 di Marracash allo Stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni - Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno Marracash porta allo stadio Meazza di Milano la trilogia composta dagli album Persona; Noi, Loro, Gli Altri; È finita ... Scrive fanpage.it

Marracash a San Siro: orari, biglietti, scaletta del concerto, strade chiuse, come arrivare - Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli dei residenti all'interno della zona interdetta alla circolazione e i veicoli diretti all'interno delle proprietà private, così come le moto e le bicicle ... Segnala mentelocale.it