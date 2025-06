La saudade in tempi di guerra

La saudade in tempi di guerra si trasforma in un’opportunità inattesa: il parcheggio sotto casa, improvvisamente facile da trovare. Un piccolo segnale di speranza in un periodo complesso, dove le abitudini cambiano e le città si svuotano. In questa quiete forzata, anche le cose più semplici assumono un valore speciale, ricordandoci che anche nei momenti più difficili, la speranza e l’ottimismo possono nascere dai dettagli più piccoli.

Voglio provare a essere positivo, il primo indizio che mi si para davanti agli occhi è che trovo subito parcheggio sotto casa. Non succede mai, pur vivendo io in una zona di Milano nella quale trovare parcheggio in strada non è poi impossibile. Almeno in certi orari, diciamo prima che la gente se ne sia tornata a casa di sera, ci sono pochi ristoranti, chi trova trova e gli altri sono destinati a girare ad libitum. Invece adesso si trova quasi subito parcheggio, e per di più a pochi passi dal portone di casa. Quasi un miracolo, non fosse che è una questione che si ripropone ogni anno verso questo periodo, e leggerla come un miracolo sarebbe come confondere per miracoloso, che so, che dopo la notte arriva il giorno. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La saudade in tempi di guerra

In questa notizia si parla di: saudade - parcheggio - guerra - tempi

Parcheggio Mongibello, Meli: "Operativo ma tempi non rispettati, non è più tollerabile" - Il parcheggio Mongibello di Meli, riaperto il 1° giugno, rappresenta una risorsa fondamentale per Palermo.

La saudade in tempi di guerra.

La saudade in tempi di guerra - Ma in tempi di guerra la saudade è per un posto e un tempo migliore ... Riporta 361magazine.com

I tempi della guerra - L'unico che sta fermo, che continua a confondere i tempi di guerra con quelli di pace, è il nostro governo In guerra il tempo è una variabile fondamentale. Si legge su ilgiornale.it