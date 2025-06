La Russia in Libia la minaccia che si finge di non vedere

sottolineato con fermezza, evidenziando come questa presenza silenziosa ma minacciosa rappresenti un rischio nascosto per la stabilità regionale. La questione, forse sottovalutata dai media, richiede attenzione e azione immediata per evitare che le ambizioni russe si consolidino nel cuore del Mediterraneo. La nostra sicurezza dipende dalla capacità di riconoscere e affrontare questa minaccia invisibile, perché ciò che non si vede può essere il pericolo più grande.

C’è un passaggio, nel discorso di Giorgia Meloni di ieri alla Camera, che merita più attenzione di quella che ha ricevuto. Non è stato il più citato nelle agenzie, non aprirà i telegiornali, non mobiliterà i sentimenti dei pacifisti da salotto. Eppure è probabilmente uno dei punti più rilevanti delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 giugno: riguarda la Libia, e il ruolo crescente della Russia nel Mediterraneo. Meloni lo ha detto con chiarezza, in fondo al ragionamento su instabilità e migrazioni, come se volesse mettere alla prova la capacità dell’aula – e dei suoi avversari – di ascoltare: “l’Est e il Sud della Libia sono già le principali teste di ponte della proiezione militare russa in Africa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Russia in Libia, la minaccia che si finge di non vedere

