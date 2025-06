La rivoluzione delle donne Paola Turci e Gino Castaldo sul palco di Villa Ciresola

La rivoluzione delle donne prende vita sul palco di Villa Ciresola, dove Paola Turci e Gino Castaldo inaugurano la sesta edizione di “Narr.azioni” con un evento emozionante. Dopo il successo del loro ultimo tour, i due artisti ci conducono in un viaggio tra storie di coraggio, passione e trasformazione, celebrando le figure femminili che hanno cambiato il corso della storia, ispirando nuove generazioni a scrivere il proprio destino.

Ad aprire la sesta edizione di "Narr.azioni", il 3 luglio alle ore 21.30 sul palco di Villa Ciresola, dopo l'acclamato successo del loro ultimo tour, saranno Paola Turci e Gino Castaldo, che tornano sul palco con un racconto intenso e appassionato dedicato alle figure femminili che hanno cambiato.

«Le donne sono emerse nella storia della musica italiana come voci, con Mina e Ornella Vanoni. “Possiamo solo cantare? Bene, però cantando ti rivoluzioniamo il mondo!”». Paola Turci e Gino Castaldo ci anticipano il tema della conversazione-concerto che porteranno in tour - Le donne hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, con icone come Mina e Ornella Vanoni.

Da Mina a Patty Pravo, passando per Milva e Caterina Caselli: Gino Castaldo e Paola Turci tornano insieme sul palco per raccontare le voci femminili che hanno segnato la musica italiana Vai su Facebook

