La rabbia di Trump contro Israele e Iran | Tregua violata non sanno cosa c stanno facendo Teheran annuncia | Finita la guerra dei 12 giorni ma rivela che l' arricchimento dell' uranio proseguirà

Le tensioni tra Israele, Iran e gli Stati Uniti raggiungono un punto critico, con la tregua violata e nuove minacce di rappresaglia. Trump si mostra infuriato, sottolineando le violazioni da entrambe le parti, mentre Teheran annuncia un proseguimento dell’arricchimento dell’uranio nonostante la fine ufficiale dei 12 giorni di conflitto. Una situazione incandescente che potrebbe sconvolgere l’equilibrio già fragile della regione.

