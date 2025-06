La pura incompetenza dell’amministrazione Trump potrebbe portare i semi della sua stessa distruzione Mai vissuto un’epoca così | parla Bruce Springsteen

L'epoca di Bruce Springsteen si intreccia con i tempi incerti della politica americana, dove l'incompetenza di Trump rischia di seminare i semi della sua stessa rovina. Mentre si avvicina il suo atteso ritorno in Italia con la E Street Band a Milano, il 27 giugno Springsteen sorprende con “Tracks II: The lost albums”, un tesoro di 83 brani inediti che raccontano storie di speranza e resistenza. Un nuovo capitolo da vivere e ascoltare.

In attesa di vederlo di nuovo live con la E Street Band in The Land of Hope & Dreams Tour allo Stadio San Siro di Milano il 30 giugno e il 3 luglio, Bruce Springsteen il 27 giugno pubblicherà “ Tracks II: The lost albums ”. Un cofanetto di sette album inediti (“ LA Garage Sessions ’83”, “Streets of Philadelphia Sessions”, “Faithless”, “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” e “Perfect World ”) che racchiude 83 brani, composti tra il 1983 e il 2018. Il progetto è stato realizzato dall’artista stesso con il produttore Ron Aniello, l’ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it