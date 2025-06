la puglia in finale a castrocaro con il crispianese simone di cesare

La Puglia conquista Castrocaro: il talento di Simone Di Cesare, quindicenne di Crispiano, vola in finale al prestigioso Festival. Tra migliaia di concorrenti, il giovane cantautore si distingue con il suo inedito “0 Rimpianti”, portando la nostra regione sotto i riflettori della musica italiana. Questa straordinaria avventura conferma che il futuro della musica è già qui, e Simone è pronto a dimostrarlo fino in fondo. La sua passione e il suo talento lo guideranno verso grandi traguardi.

Simone Di Cesare, giovane cantautore quindicenne originario di Crispiano (TA), è ufficialmente tra i 10 finalisti della 67ª edizione dello storico Festival di Castrocaro, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati ai nuovi talenti della musica. Si tratta dell'unico pugliese in gara. Con il suo inedito "0 Rimpianti", Simone ha saputo distinguersi durante un percorso selettivo che ha visto la partecipazione di moltissimi artisti provenienti da tutta Italia. La selezione iniziale si è svolta online, attirando un elevato numero di candidature. In seguito, gli artisti selezionati si sono esibiti dal vivo a Castrocaro, per una prima scrematura che ha lasciato spazio solo ai più promettenti.