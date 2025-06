La Puglia è la regione col mare più pulito d'Italia | la classifica 2025

La Puglia conferma il suo primato: secondo le analisi del Snpa, è la regione con il mare più pulito d’Italia per il quinto anno consecutivo. Un traguardo che sottolinea l’impegno e la cura di questa splendida regione, meta ideale per chi cerca acque cristalline e biodiversità senza pari. Scopriamo insieme come la Puglia continua a distinguersi e a mantenere questo eccezionale riconoscimento nel 2025.

Secondo le analisi del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente)la Puglia ha il mare più pulito d'Italia: è il quinto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mare pulito, la Puglia si conferma al primo posto in Italia: "Il 99,7% delle acque è di qualità eccellente" - La Puglia si distingue ancora una volta, conquistando il primato nazionale per la qualità delle sue acque di balneazione: un incredibile 99,7% di eccellenza! Questo traguardo, raggiunto per il quinto anno consecutivo, non solo celebra la bellezza della nostra costa, ma evidenzia anche l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

