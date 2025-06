La Provincia gela la Juvecaserta | debito da 107mila euro per il palazzetto

La provincia di Caserta si mette in campo, rivelando un debito di oltre 107 mila euro che la Juvecaserta non ha mai saldato per l’utilizzo del PalaPiccolo. Un capitolo di tensione e responsabilità che rischia di scuotere il mondo dello sport locale. La situazione si fa calda, ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

La Provincia di Caserta passa al contrattacco. Dopo le recenti dichiarazioni del presidente della Juvecaserta, Francesco Farinaro, sui costi per l’utilizzo del PalaPiccolo, l’Ente di viale Lubich replica tirando fuori un debito da oltre 100mila euro mai versati dalla società bianconera per il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - La Provincia gela la Juvecaserta: debito da 107mila euro per il palazzetto

