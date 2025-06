La Promessa anticipazioni 25 giugno | Jana rifiuta la festa Pelayo confessa a Ricardo la verità sul bambino

Domani sera su Rete 4, lasciatevi coinvolgere da un nuovo episodio de La Promessa, la soap spagnola ambientata a Córdoba che appassiona milioni di telespettatori. Jana rifiuta di partecipare alla festa, nascondendo un grande malessere, mentre Pelayo e Ricardo affrontano verità sconvolgenti sul bambino. Scoprite cosa succederà nella puntata di domani alle 19:40, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. E le sorprese continuano...

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana si rifiuta di partecipare alla festa in suo onore e confida a Maria tutto il suo malessere La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa Margarita reagisce con fermezza alle nuove minacce del conte Ayala ai danni di sua figlia Riassunto dell'episodio precedente Jana si trova al centro di un acceso confronto: Petra continua ad attaccarla, accusandola di essere un'arrivista e insinuando che abbia sempre avuto una relazione con Manuel.