La priorità ora è Cheatham. Ma c’è distanza tra le parti.

Priorità Cheatham, poi 'tutto' il resto. Incassato il sì di Luca Severini che ha firmato un contratto biennale e sarà ufficializzato già nelle prossime ore, la Pallacanestro Reggiana adesso sta lavorando ad oltranza per arrivare al rinnovo dell'ala grande statunitense. Il giocatore è un pupillo di coach Dimitris Priftis che ne ha chiesto espressamente la riconferma. Al momento però non è ancora arrivata la fumata bianca perché dall'entourage del giocatore (probabilmente al corrente dell'alto gradimento del tecnico) è arrivata una richiesta economica che – in questo momento – è da considerarsi 'fuori mercato' se si valuta quello che è il reale valore del suo profilo al di fuori del contesto Unahotels.

