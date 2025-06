la principessina sta dimostrando la stessa bellezza della mamma

La principessina Gabriella sta crescendo e incanta il Principato di Monaco con la sua bellezza crescente, che ricorda quella della madre Charlène Wittstock. Dai capelli castano chiaro al sorriso delicato, ogni dettaglio rivela un fascino naturale e raffinato. Osservando le ultime immagini, si percepisce un legame speciale tra madre e figlia, un’eredità di grazia e eleganza che si tramanda nel tempo. Alla tradizionale festa del fuoco di San Giovanni, a…

C 'è un dettaglio che salta subito agli occhi scrutando le ultime immagini di agenzia in arrivo dal Principato di Monaco: la principessina Gabriella cresce, e somiglia ogni giorno di più a sua madre, la ex campionessa sudafricana di nuoto, Charlène Wittstock. Capelli castano chiaro, sorriso appena accennato, la piccola principessa sembra ormai una "mini Charlène", ma con una luce tutta sua. Alla tradizionale festa del fuoco di San Giovanni, a Montecarlo, Gabriella è sembrata il ritratto vivente di Charlène. Stessa espressione, stesso stile delicato. E mentre entra nell'età preadolescenziale (quest'anno lei e il fratellino Jacques compiono 11 anni), il confronto con la madre è diventato inevitabile e irresistibile.