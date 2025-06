La prima tappa del world fashion tour di Mary Rosati al Gotan Club di Roma

Il Gotan Club di Roma ha aperto le porte alla prima tappa del prestigioso World Fashion Tour, un evento che unisce moda e cultura in un contesto esclusivo. Ideato e autofinanziato da Mary Rosati, celebre stilista con un passato tra le più grandi maison, questa iniziativa promette di rivoluzionare il panorama fashion internazionale. La serata ha visto protagonisti creativi, influencer e appassionati pronti a scoprire nuove tendenze e ispirazioni. La magia del fashion inizia proprio qui, lasciateci accompagnarvi in questa emozionante avventura.

Lo scorso 21 giugno è stata inaugurata a Roma la 1° tappa del World Fashion Tour evento di moda e cultura. Il progetto, ideato ed autofinanziato da Mary Rosati fondatrice del Brand Mary Rose Couture che ha iniziato la sua carriera nella moda come assistente personale del Maestro Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti alla Maison Valentino nonché collaboratrice del noto imprenditore Matteo Marzotto, è stato presentato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il giorno 10 giugno 2025 alle ore 11:30 e prevede diverse tappe in Italia ed all'estero.

