La Prima Estate è un altro mondo con gli Air arrivati dallo spazio

Immergiti nell’incanto della prima estate 232, un’esperienza unica dove gli Air provenienti dallo spazio portano un mondo nuovo di musica e magia. Tre giorni di suoni raffinati e spirito indie si intrecciano in un festival a Lido di Camaiore, in Versilia, creando un’atmosfera sospesa tra vacanza e visioni sonore. Preparati a vivere un’estate indimenticabile, dove il confine tra realtà e fantasia si dissolve in un’armonia cosmica.

Tre giorni di musica raffinata e spirito indie: il festival a Lido di Camaiore, in Versilia, conquista il pubblico con un'atmosfera sospesa tra vacanza e visioni sonore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La Prima Estate è un altro mondo (con gli Air arrivati dallo spazio)

In questa notizia si parla di: prima - estate - altro - mondo

Turismo congressuale: Italia prima in Europa e seconda al mondo nel 2024 - Nel 2024, l’Italia si conferma leader in Europa e seconda nel mondo nel turismo congressuale, con 635 eventi internazionali ospitati.

L'estate a CAMERA ha un altro ritmo. Poetico, ironico, un po' fuori dagli schemi. Come lo sguardo di Eisenstaedt, che sapeva leggere il mondo con profondità, leggerezza e quel guizzo laterale con cui fotografare la realtà da una prospettiva più insolita. Lo v Vai su Facebook

La Prima Estate è un altro mondo (con gli Air arrivati dallo spazio); Viaggio in Versilia sulle note della Prima Estate; viaggi intorno al mondo per vivere un’estate da sogno.

La Prima Estate è un altro mondo (con gli Air arrivati dallo spazio) - Tre giorni di musica raffinata e spirito indie: il festival a Lido di Camaiore, in Versilia, conquista il pubblico con un'atmosfera sospesa tra vacanza e visioni sonore ... Si legge su vanityfair.it

La Prima Estate, cos'è, quando inizia e perché andare al Festival - Dal 20 al 22 giugno e dal 27 al 29 giugno al Lido di Camaiore torna la rassegna che s'ipira al Primavera Sound, unica nel suo genere in Italia. Secondo esquire.com