La prevenzione sfila a Milano | con WeBreast cultura arte e moda scendono in campo nella lotta contro il tumore al seno

La prevenzione sfila a Milano, un evento unico dove cultura, arte e moda si uniscono nella lotta contro il tumore al seno. Al Chiostro dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, una serata dedicata alla sensibilizzazione, allo screening oncologico e al sostegno di due centri d’eccellenza lombardi. Un'occasione per unire stile e solidarietà , perché la prevenzione può cambiare le sorti di tante vite. È il momento di agire insieme.

Al Chiostro dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico una serata evento tra moda, sanità e istituzioni per promuovere lo screening oncologico e sostenere due centri d'eccellenza lombardi Milano, 24 giugno 2025 – Sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di grande rilevanza sociale e sani.

