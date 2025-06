La preghiera di Zelensky a Nato e Ue | Importante che restiate vicine all' Ucraina | GUARDA

Nel cuore di un momento cruciale, Zelensky chiede l'unità di NATO e UE per sostenere l'Ucraina. La sua preghiera è un appello vibrante alla solidarietà internazionale, affinché restino vicini in questa sfida decisiva. È fondamentale che i nostri alleati si uniscano con fermezza: il futuro dell’Ucraina dipende dalla coesione europea e transatlantica. La vera forza risiede nell’unione, e questa è la nostra speranza e impegno condiviso.

"È una grande opportunità partecipare al vertice NATO nei Paesi Bassi. E per noi, la cosa più importante è l'unità dei Paesi NATO, di tutta l'Europa e dell'Unione Europea, e che questa unità sia attorno all'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incontrando il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. "Credo che questa sia la cosa più importante dopo tutto questo. Apre la strada al rafforzamento dell'Ucraina, ci offre un forte sostegno, aiuta il nostro popolo e le nostre famiglie all'estero a vivere e ad aiutare i nostri ucraini in Ucraina a sopravvivere. 🔗 Leggi su Iltempo.it