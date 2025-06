La Posta Letteraria a Radicofani Enrico Mentana dialoga con Franco Bechis

Preparati a un pomeriggio di confronto e approfondimento: domenica 6 luglio alle 16:30, Radicofani accoglie Enrico Mentana e Franco Bechis per un dialogo coinvolgente sul nuovo libro di Bechis, "J.D. Vance, il vice sceriffo". Un evento imperdibile che promette di svelare i retroscena della politica americana e la figura dell’incantatore della destra di Trump. Non mancate a questa prestigiosa tappa de La Posta Letteraria, il più grande festival di...

RADiCOFANI – Un altro appuntamento da non perdere a La Posta Letteraria 2025. Domenica 6 luglio, alle 16,30, Enrico Mentana sarà a Radicofani per dialogare con Franco Bechis, che presenterà il suo nuovo libro J.D. Vance, il vice sceriffo. L’incantatore della destra di Trump (Anniluce). Dopo l’anteprima al Salone del Libro di Torino l’incontro sarà riproposto in esclusiva alla settima edizione de La Posta Letteraria, il più grande festival di libri fuori dalle grandi città , in programma sabato 5 e domenica 6 luglio nello scenario unico del Bosco Isabella di Radicofani. Bechis, direttore di Open, firma un ritratto lucido e documentato dell’ascesa di J. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it