la porta dove passano le risorse energetiche il blocco colpirebbe usa cina e iran

la sicurezza energetica mondiale è estremamente vulnerabile: un blocco nello stretto di Hormuz potrebbe scatenare crisi energetiche di vasta portata, coinvolgendo USA, Cina e Iran in un conflitto regionale con ripercussioni globali. Questa stretta via di passaggio, definita la ‘Porta della Pace’, rappresenta un punto nevralgico di tensione internazionale, e la sua stabilità è fondamentale per il futuro energetico e geopolitico del pianeta.

Bab as-Salam, la 'Porta della Pace', così come in arabo viene definito da secoli lo stretto di Hormuz, potrebbe diventare la porta per una guerra regionale allargata con implicazioni globali, non solo sul piano energetico. Posto all'ingresso meridionale del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz si trova su una penisola in territorio dell'Oman affacciata sul tratto di mare diviso in acque territoriali iraniane e omanite. Per questa strozzatura passa un quarto del traffico globale di petrolio e un terzo di quello di gas naturale. I Paesi arabi più interessati sono Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (che però hanno trovato delle alternative parziali al commercio marittimo) e Qatar, principale esportatore di gas quasi del tutto dipendente dallo stretto.