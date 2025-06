La polizia panamense riprende il controllo della provincia di Bocas del Toro

Dopo settimane di tensioni e proteste, la polizia panamense annuncia con decisione di aver ripreso il controllo della pittoresca provincia di Bocas del Toro. Una vittoria per la stabilitĂ e la sicurezza di questa regione caraibica, che torna ad essere protagonista del suo futuro. Ma quali sono le implicazioni di questa presa di potere? Scopriamolo insieme.

La polizia panamense ha affermato il 23 giugno di aver “ripreso il controllo” della provincia caraibica di Bocas del Toro, nell’ovest del paese, dopo quasi due mesi di proteste antigovernative e disordini. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La polizia panamense riprende il controllo della provincia di Bocas del Toro

In questa notizia si parla di: polizia - panamense - controllo - provincia

Non si fermano all'alt della polizia: trovati con migliaia di euro e gioielli risultati rubati nella provincia di Verona - Non si sono fermati all’alt della polizia, nonostante fossero trovati in possesso di migliaia di euro e gioielli risultati rubati nella provincia di Verona.

I due parlamentari democratici del Minnesota John Hoffman e Melissa Hortman, insieme ai rispettivi coniugi, sono stati colpiti da un uomo che si fingeva un agente di polizia a Minneapolis. Lo riporta la Fox citando alcune fonti. La polizia afferma di essere alla r Vai su Facebook

La polizia panamense riprende il controllo della provincia di Bocas del Toro; Stati Uniti, Trump chiede a Panama di abbassare le tariffe o di restituire il Canale; Una carovana di migranti bloccata al confine tra Panamá e Costa Rica.

La polizia panamense riprende il controllo della provincia di Bocas del Toro - La polizia panamense ha affermato il 23 giugno di aver “ripreso il controllo” della provincia caraibica di Bocas del Toro, nell’ovest del paese, dopo quasi due mesi di proteste antigovernative e disor ... Segnala internazionale.it

Panama, un morto nelle proteste contro la riforma delle pensioni - Il vicedirettore della Polizia nazionale panamense, Jorge Domínguez, ha confermato la morte di una persona negli scontri avvenuti nella comunità di Rambala della provincia di Bocas del Toro, durante l ... ansa.it scrive