La politica del buon vivere L’ambientalismo diventa un nuovo umanesimo

articolo come il rispetto per l’ambiente si trasforma in un nuovo umanesimo, una filosofia che mette al centro la vita, la comunità e il benessere collettivo. In un mondo in rapido cambiamento, questa visione ci invita a riscoprire le radici profonde del nostro essere e a costruire un futuro più sostenibile e umano. Un messaggio che, oggi più che mai, merita di essere ascoltato e condiviso.

La passione per la politica, a volte, nasce dalla propria storia personale. Un vissuto che magari affonda le radici – personali e familiari – in una tradizione fatta di terra e montagne, di alpeggi e castagni. Così possono germogliare punti vista, orizzonti, rincorrendo il desiderio di un umanesimo che a volte sembra destinato a una lenta dissolvenza. Eros Tetti, co-portavoce toscano e lucchese di Europa Verde, ha voluto fissare nel suo ultimo libro “La politica del buon vivere” (edizioni Multimage Aps, pagG. 113, euro 12) il proprio vissuto. Da qui sviluppare una visione politica dell’ambiente che vada oltre, come tiene a precisare l’autore, la sola transizione energetica, ma che si riappropri di un concetto più legato al territorio: dai suoi ritmi al senso di comunità, dalla giustizia sociale a quella produttiva e distributiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La politica del buon vivere. L’ambientalismo diventa un nuovo umanesimo

In questa notizia si parla di: politica - buon - vivere - umanesimo

“Energia e infrastrutture: il modello pubblico e privato”. L’evento finale Scuola Politica “Vivere nella Comunità” - Si è conclusa la quinta edizione del prestigioso ciclo di studi della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, fondata da illustri esponenti come Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese e Marcello Presicci, con Massimo Lapucci in qualità di Vice Presidente.

Siamo in diretta con il Summit Internazionale TECH.EMOTION che riunisce tecnologia, emozioni, innovazione e umanesimo con l’obiettivo di sbloccare il... Vai su Facebook

La politica del buon vivere. L’ambientalismo diventa un nuovo umanesimo.

La politica del buon vivere. L’ambientalismo diventa un nuovo umanesimo - portavoce toscano di Europa Verde, racconta nel suo ultimo libro una visione politica dell’ambiente che vada oltre la sola transizione energetica. Lo riporta msn.com

Dopo il discorso di Conte. «Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo - «Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo ... Come scrive avvenire.it