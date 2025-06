La partita più bella dell'anno è finita 6-5 dopo 57 tiri in porta ma non ve ne siete accorti

Una sfida mozzafiato tra Spagna e Germania ha regalato emozioni indimenticabili agli appassionati di calcio under 19. Con ben 57 tiri in porta e un punteggio finale di 6-5, la partita si è rivelata una delle più avvincenti dell'anno, e ora la Spagna si prepara a sfidare l'Olanda nella finalissima. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa epica battaglia e delle prossime emozionanti sfide.

La Spagna si è qualificato per la finale degli Europei Under 19 dopo una partita epica. Grazie ai quattro gol di Pablo Garcia la Spagna ha battuto 6-5 la Germania dopo i tempi supplementari, in finale sfiderà l'Olanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

