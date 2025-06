La partita di Meloni al vertice Nato E in Senato detta la linea | Si vis pacem para bellum

Nel cuore di una sfida geopolitica senza precedenti, Giorgia Meloni incarna la determinazione italiana al vertice Nato all'Aja, citando il celebre "Si vis pacem, para bellum". Mentre i 32 Paesi dell'Alleanza discutono il più grande incremento di spese militari dalla fine della Guerra Fredda, la linea tracciata dall'Italia si fa più forte e chiara: in un mondo complesso, la pace si costruisce anche con la forza.

"Si vis pacem, para bellum", se vuoi la pace, prepara la guerra. È la massima latina citata da Giorgia Meloni nel suo intervento in Senato, prima di partire per il vertice Nato all'Aja. Un'espressione che ben sintetizza il clima che si respira nella città olandese, dove i 32 Paesi dell'Alleanza Atlantica sono riuniti per approvare il più imponente aumento delle spese militari dalla fine della Guerra Fredda: dieci anni per raggiungere il 3,5% del Pil in spese militari e l'1,5% in sicurezza, intesa in senso più ampio. Anche l'Italia è pronta a fare la sua parte, rispettando gli impegni assunti: lo ha ribadito Meloni in Aula e lo confermerà nei Paesi Bassi, prima di proseguire per Bruxelles, dove il 26 e 27 giugno parteciperà al Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La partita di Meloni al vertice Nato. E in Senato detta la linea: “Si vis pacem, para bellum”

In questa notizia si parla di: meloni - vertice - nato - senato

Dal G7 al vertice Nato, per Meloni e il governo si apre un mese decisivo: il nuovo episodio di “A microfoni spenti” - Dal G7 al vertice Nato, il governo italiano si prepara a un mese cruciale di sfide e decisioni strategiche.

Ancora tensioni dopo l’annuncio della Casa Bianca di una tregua tra Israele e Iran L’intervento della Meloni al Senato, prima del vertice della Nato “Fiduciosi sulla tregua” Per l'edizione completa del @Tg2 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lingua d Vai su Facebook

Translate post#Iran #difesa #Europa i temi su cui si è incentrata la replica di #Meloni, in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo: "Caos crescente ma non è colpa della Casa Bianca". Nel pomeriggio la premier volerà all'Aja per il vertice NA Vai su X

La premier Meloni in Senato: no a una difesa Ue fuori dalla Nato; Meloni in Senato: Se vuoi la pace, prepara la guerra. Schlein: No, prepariamo la pace; Meloni rilancia sulle spese per la Difesa e punta sulle divisioni dell’opposizione.

Nato, la partita di Meloni al vertice dell'Aja. E in Senato detta la linea: “Si vis pacem, para bellum” - È la massima latina citata da Giorgia Meloni nel suo intervento in ... Riporta iltempo.it

Meloni in Senato: "Se vuoi la pace, prepara la guerra". Schlein: "No, prepariamo la pace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni in Senato: 'Se vuoi la pace, prepara la guerra'. Secondo tg24.sky.it