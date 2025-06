La Panda più stretta del mondo | l'auto iconica diventa monoposto e larga 50 cm

La Fiat Panda degli anni '80 ha conquistato generazioni, e ora si reinventa in una veste sorprendente: una versione estrema, stretta di soli 50 cm, che trasforma questa icona in una monoposto futuristica. Un mix di nostalgia e innovazione che vi lascerà a bocca aperta. Scopriamo insieme come questa leggenda si rinnova, portando il passato nel presente in modo irresistibile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione su ruote.

