In un mondo spesso diviso da conflitti e incomprensioni, la vera forza risiede nella volontà di costruire ponti anziché muri. Mario Ferrari e Pierluigi Consorti ci invitano a riflettere su come andare oltre i propri interessi sia l’unica strada per una pace duratura. Un messaggio potente che ci sprona a coltivare una cultura della mediazione e della nonviolenza, perché solo così possiamo sperare in un futuro migliore.

di Mario Ferrari PISA "La guerra è il fallimento della ragione, e si combatte solo con un’arma: la volontà di costruire la pace, andando oltre i propri interessi". È netto Pierluigi Consorti, professore ordinario di Scienze per la Pace all’Università di Pisa, che da anni si impegna a formare nei giovani una cultura della mediazione e della risoluzione nonviolenta dei conflitti. Un ruolo sempre più sottovalutato, ma di vitale importanza. Professore, come si costruisce la pace? "Dobbiamo rifiutare la violenza come opzione. La pace comincia con un cessate il fuoco, ma prosegue con l’educazione alla fraternità, all’amicizia sociale e al rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La pace è andare oltre i propri interessi"

