La nuova Recanatese | Non ci sono primattori

Intanto è la prova che la comunità crede nel rilancio della Recanatese e riconosce il valore di un progetto condiviso. Con determinazione e passione, il direttore generale Massimo Giulietti ha tessuto una rete solida per restituire entusiasmo e speranza a tifosi, staff e cittadini. La partecipazione alla presentazione del nuovo CdA conferma che il futuro del club è ormai nelle mani di tutti noi, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Per settimane si è impegnato, sottotraccia, per tessere una tela che ogni giorno stava diventando più complessa, ma al termine il direttore generale Massimo Giulietti può dire di aver raggiunto lo scopo: aver contribuito alla ripartenza della Recanatese, aspetto che ad un certo punto, se qualcuno non se ne era accorto, è stata seriamente in pericolo. Giulietti, sorpreso dalla partecipazione della piazza al vernissage del nuovo CdA? "Intanto è stata una presentazione partecipata e la gioia è stata anche figlia di un certo spavento perché il rischio di cadere nell'anonimato e consegnare le simboliche chiavi al sindaco è stato concreto.