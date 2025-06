La Nato all' Aia L’Italia vuole contare di più nell’Alleanza e sul fianco Sud Cosa manca per essere credibile

credibile e influente, l’Italia deve dimostrare di saper agire con coerenza e determinazione. Solo così potrà rafforzare il suo ruolo strategico nell’Alleanza, soprattutto sul fianco sud, e contribuire a plasmare un equilibrio più stabile e credibile per tutto l’insieme NATO.

